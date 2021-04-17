Fransa'da Ruandalı rahip, Ruanda soykırımda "insanlığa karşı suça ortaklıktan" tutuklandı
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Fransa'da Ruandalı rahip, Ruanda soykırımda "insanlığa karşı suça ortaklıktan" tutuklandı

Fransa'da Ruandalı rahip, Ruanda soykırımda 'insanlığa karşı suça ortaklıktan' tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'ya sığınan ve vatandaşlık alan Ruandalı rahip Marcel Hitayezu, Ruanda soykırımda "insanlığa karşı suça ortaklık" ve "soykırım" suçlamalarıyla 14 Nisan'da tutuklandı ve hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Fransa'ya sığınan ve vatandaşlık alan Ruandalı rahip Marcel Hitayezu, Ruanda soykırımda "insanlığa karşı suça ortaklık" ve "soykırım" suçlamalarıyla 14 Nisan'da tutuklandı ve hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Fransa Ulusal Terörle Mücadale Savcılığından yapılan açıklamada, 2019'da açılan soruşturma kapsamında Hitayezu'nun 14 Nisan'da ülkenin güneybatısındaki Montlieu-la-Garde semtindeki evinde gözaltına alındığı ve tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Hitayezu hakkında Paris Mahkemesi hakimi tarafından "insanlığa karşı suça ortaklık" ve "soykırım" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hitayezu'nun 1994'te Ruanda'da görev yaptığı kiliseye sığınan Tutsilere değil, onları öldürenlere yiyecek vermekle de suçlandığı ifade edilen açıklamada, Hitayezu'nun hakim karşısındaki ilk ifadesinde bu suçlamaları reddettiği aktarıldı.

Fransız Yargıtayı, Ekim 2016'da Ruanda'nın Hitayezu'yu iade etme talebeni reddetmişti.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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