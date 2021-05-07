Fransa'da Ruanda soykırımındaki rolü nedeniyle tutuklanan Ruandalı rahip serbest bırakıldı
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Fransa'da Ruanda soykırımındaki rolü nedeniyle tutuklanan Ruandalı rahip serbest bırakıldı

Fransa'da Ruanda soykırımındaki rolü nedeniyle tutuklanan Ruandalı rahip serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Ruanda soykırımda "insanlığa karşı suça ortaklık" ve "soykırım" suçlamalarıyla 14 Nisan'da Fransa'da tutuklan Ruandalı rahip Marcel Hitayezu, serbest bırakıldı.

Ruanda soykırımda "insanlığa karşı suça ortaklık" ve "soykırım" suçlamalarıyla 14 Nisan'da Fransa'da tutuklan Ruandalı rahip Marcel Hitayezu, serbest bırakıldı.

Fransız basınında çıkan haberlerde, 1998-1999'da Fransa'ya sığınıp 2011'de vatandaşlık alan Hitayezu'nun, Paris Temyiz Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Hitayezu'ya, Charente-Maritime bölgesi sınırlarından çıkma yasağı ve pasaportunu resmi makamlara teslim etme zorunluluğu getirildiği kaydedildi.

Ruanda soykırımda "insanlığa karşı suça ortaklık" ve "soykırım" suçlamalarıyla 14 Nisan'da tutuklanan ve hakkında soruşturma açılan Hitayezu, 1994'te Ruanda'da görev yaptığı kiliseye sığınan Tutsilere değil, onları öldürenlere yiyecek vermekle de suçlanıyor.

Fransız Yargıtayı, Ekim 2016'da Ruanda'nın Hitayezu'yu iade etme talebini reddetmişti.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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