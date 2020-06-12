Fransa'da Ruanda soykırımına ait arşivlerin açılmasına izin verildi
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Fransa'da Ruanda soykırımına ait arşivlerin açılmasına izin verildi

Fransa'da, eski Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın Ruanda soykırımı ile ilgili arşivlerinin açılmasına izin verildi.

Fransa'da Ruanda soykırımına ait arşivlerin açılmasına izin verildi
12.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:35

Fransa'da, eski Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın Ruanda soykırımı ile ilgili arşivlerinin açılmasına izin verildi.

Fransa'da bugünden itibaren dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın Ruanda soykırımı ile ilgili arşivlerine erişime izin verildi. Kararın ardından soykırım hakkında araştırma yapan kişiler arşivleri inceleyebilecek. Danıştay tarafından yapılan açıklamada, kamu lehine araştırmaların ihtiyaç duyduğu arşivleri açma kararı alındığı duyuruldu. Danıştay, devlet sırlarının korunması ve bu konu hakkında kamuoyunu bilgilendirme arasında bir dengenin oluşturulması gerektiğini açıkladı.

Uzmanlar, Ruanda'da 1994 yılındaki savaş sırasında Tutsilere yapılan soykırımda Fransa'nın rolünün hala tartışılmaya devam edildiğini aktarırken, arşivlerin açılmasının araştırmacılar için yeni imkanlar sunduğunu açıkladı. Uzmanlar, araştırmacıların dönemin Cumhurbaşkanı Mitterand'un arşivinde soykırım hakkında önemli bilgiler olduğunu düşündükleri gerekçesi ile yıllardır arşivlerin açılması için talepte bulunduklarını aktardı. Tarihçiler ve başvuruyu yapan avukatlar tarafından Danıştay'ın kararı "Hukukun tarihi zaferi" olarak adlandırıldı.

Öte yandan Ruanda'da 1994 yılında Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının Tutsiler tarafından düşürüldüğünü iddia ederek, 100 günde 800 binden fazla Tutsiyi katletmişti. Fransa ise o dönem Hutu hükümetine destek vermişti. - PARİS

Kaynak: İHA

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