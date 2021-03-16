Fransa'da "rıza yaşını" 15 olarak belirleyen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı

Fransa'da rıza yaşını 15 olarak belirleyen, bu yaşın altındakilerle yaşanan ilişkinin "tecavüz" sayılmasını öngören yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Fransa'da rıza yaşını 15 olarak belirleyen, bu yaşın altındakilerle yaşanan ilişkinin "tecavüz" sayılmasını öngören yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Meclis'te yapılan oylamada, söz konusu tasarı 67 "evet" oyuyla onaylandı. Oylamada "hayır" ve çekimser oy kullanılmadı. Tasarı, çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüzle mücadele etmeyi hedefliyor.

Rıza yaşını 15 olarak belirleyen ve bu yaşın altındakilerle yaşanan ilişkinin "tecavüz" sayılmasını öngören tasarıda ayrıca ilişkinin "tecavüz" sayılması için kişiler arasındaki yaş farkının 5'i geçmesi gerektiğini belirtildi. Tasarıda, ensest ilişkilerde de rıza yaşı 18'e çıkarıldı. Bu kurala uymayanlara 20 yıl hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Tasarıya göre, 15 yaşındaki küçük çocukları internet üzerinde cinsel ilişkide bulunmaya teşvik edenlere 10 yıl hapis ve 150 bin avro para cezası verilecek.

Senato'da oylaması yapıldıktan sonra tasarı tekrar Ulusal Meclis'e gelecek.

Fransa'da yetişkin kişiler arasında yaşanan ensest ilişkiler hakkında herhangi bir yasak bulunmuyor. Fransa kanunlarında çocukların kaç yaşından itibaren reşit sayıldıklarına dair bir düzenleme yer almıyordu. Çocuk hakları savunucuları ve dernekler, bu konuda bir alt sınırın belirlenmesi için hükümete çağrı yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan