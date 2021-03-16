Fransa'da "rıza yaşını" 15 olarak belirleyen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fransa'da "rıza yaşını" 15 olarak belirleyen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı

16.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:14
Fransa'da

Fransa'da rıza yaşını 15 olarak belirleyen, bu yaşın altındakilerle yaşanan ilişkinin "tecavüz" sayılmasını öngören yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Fransa'da rıza yaşını 15 olarak belirleyen, bu yaşın altındakilerle yaşanan ilişkinin "tecavüz" sayılmasını öngören yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Meclis'te yapılan oylamada, söz konusu tasarı 67 "evet" oyuyla onaylandı. Oylamada "hayır" ve çekimser oy kullanılmadı. Tasarı, çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüzle mücadele etmeyi hedefliyor.

Rıza yaşını 15 olarak belirleyen ve bu yaşın altındakilerle yaşanan ilişkinin "tecavüz" sayılmasını öngören tasarıda ayrıca ilişkinin "tecavüz" sayılması için kişiler arasındaki yaş farkının 5'i geçmesi gerektiğini belirtildi. Tasarıda, ensest ilişkilerde de rıza yaşı 18'e çıkarıldı. Bu kurala uymayanlara 20 yıl hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Tasarıya göre, 15 yaşındaki küçük çocukları internet üzerinde cinsel ilişkide bulunmaya teşvik edenlere 10 yıl hapis ve 150 bin avro para cezası verilecek.

Senato'da oylaması yapıldıktan sonra tasarı tekrar Ulusal Meclis'e gelecek.

Fransa'da yetişkin kişiler arasında yaşanan ensest ilişkiler hakkında herhangi bir yasak bulunmuyor. Fransa kanunlarında çocukların kaç yaşından itibaren reşit sayıldıklarına dair bir düzenleme yer almıyordu. Çocuk hakları savunucuları ve dernekler, bu konuda bir alt sınırın belirlenmesi için hükümete çağrı yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Nükhet Duru Rasim Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da "rıza yaşını" 15 olarak belirleyen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 21:19:01. #1.14#
title