Fransa'da restoranlar artık sundukları etlerin menşeini belirtmek zorunda

Fransa'da yemek yenilen tüm müesseselere, menülerinde sundukları etlerin menşeini ve nereden geldiğini bildirme zorunluluğu getirildi.

Resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre, restoran, şirket, hastane ve okul kantinleri, bugünden itibaren menüde sunulan kümes hayvanları domuz, koyun, keçi ve kuzu etlerinin hangi ülkeden geldiği ve nasıl kesildiğini açıkça belirtmek zorunda olacak.

Sadece çiğ olarak satın alınan etler için geçerli olacak zorunluluk, pişmiş olarak satın alınmış etlerde aranmayacak.

Etin menşeine dair bilginin, okunaklı ve görünür bir şekilde olması gerekecek.

Fransa'da yemek yenen tüm yerlerde, sığır etleri için 20 yıldır benzer bir zorunluluk uygulanıyordu.

Söz konusu uygulama, ülkedeki tüm süpermarketler ve kasaplarda kümes hayvanları, sığır, koyun, kuzu, keçi ve domuz etleri için geçerliydi.