Fransa'da restoran ve barlar kapalı kalmaya devam edecek
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Fransa'da restoran ve barlar kapalı kalmaya devam edecek

12.11.2020 23:10 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:15
Fransa'da restoran ve barlar kapalı kalmaya devam edecek

Fransa Başbakanı Jean Castex yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının sona ereceği 1 Aralık tarihinden sonrada izin belgesi uygulamasının devam edeceğini, restoran ve barların tekrar açılmayacağını ifade etti.

Fransa Başbakanı Jean Castex yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının sona ereceği 1 Aralık tarihinden sonrada izin belgesi uygulamasının devam edeceğini, restoran ve barların tekrar açılmayacağını ifade etti.

Fransa'da korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, ülke genelinde karantina tedbirleri yeniden uygulanmaya başlamıştı. Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınındaki son durumu değerlendirdi.

Fransız Başbakan, sokağa çıkma yasağının sona ereceği 1 Aralık tarihinden sonrada sokağa çıkmak için gerekli izin belgesi uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Başbakan Castex, bu süreçte sokağa çıkma yasağını kaldırmanın veya hafifletmenin sorumsuzluk olacağını belirtti. Castex, yasağın sonra ermesinin ardından restoran ve barların kapalı kalmaya devam edeceğini aktardı.

Başbakan Castex, Fransa'da korona virüse bağlı hastaneye yatış sayısı konusunda "Nisan ayında yaşanan rekor sayının" aşıldığını ifade ederek, "Son günlerde her 30 saniyede bir hastaneye yatış ve her 3 dakikada bir yoğun bakıma yatış gerçekleşiyor" dedi.

Castex, üniversitelerdeki "birinci sınıf öğrencilerinin" ve "en zor durumdaki" öğrencileri desteklemek amacıyla Kasım ayından Ocak ayına kadar yaklaşık bin 600 öğrencinin işe alınacağını duyurdu.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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