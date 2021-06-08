Fransa'da Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına hükmedildi
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Fransa'da Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına hükmedildi

Fransa'da Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına hükmedildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Ekonomi

Fransa'da mahkeme, otomotiv üreticisi Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına karar verdi.

Fransa'da mahkeme, otomotiv üreticisi Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına karar verdi.

Renault'tan yapılan açıklamada, 2017'de başlatılan adli soruşturmada yargının, şirketin dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına hükmettiği belirtildi.

Şirketin suç işlemediği, araçlarında kullandığı sistemlerin emisyon testlerinde hile yapmasına olanak vermediği kaydedilen açıklamada, "Tüm Renault araçları, yasalar ve düzenlemelere uygun olarak onaylanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yargı makamlarının Renault'nun 18 milyon avrosu muhtemel hasar ödemesi ve cezalara ayrılan 20 milyon avroluk kefalet ödemesini, tazminat olarak da bir bankaya 60 milyon avroluk teminat vermesini kararlaştırdığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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