Fransa'da rap sanatçısı gözaltına alınırken polis şiddetine maruz kaldı Fransa'nın başkenti Paris'te, Moha la Squale olarak bilinen rapçi Mohamed Bellahmed, polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınırken şiddete maruz kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Moha la Squale olarak bilinen rapçi Mohamed Bellahmed, polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınırken şiddete maruz kaldı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Bellahmed'in rutin kontrol sırasında polise hakaret ettiği ve emirlerine uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin kontrol sırasında Bellahmed hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendiği ve kaçmaya çalışan Bellahmed'i yakaladığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının çektiği ve sosyal medyada yankı bulan görüntüde, 3 polisin yerde yatan Bellahmed'in üzerinde bulunduğu ve ellerini kelepçelemeye çalıştığı, polislerden birinin diziyle Bellahmed'in boynuna bir süre bastırdığı görüldü.

Bellahmed'in beraberindeki arkadaşı da müdahale etmeye çalışırken polis tekmesine maruz kaldı.

Rap sanatçısı Bellahmed, polisin sert müdahalesi sırasında "Nefes almama izin verin." dedi.

Mohamed Bellahmed, Mart 2019'da bir çifti tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmıştı.

Kaynak: AA