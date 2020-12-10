Fransa'da 'radikal İslamcılarla mücadele' adlı yasa tasarısı neleri kapsıyor?

Fransa'da son aylarda düzenlenen bir dizi saldırının ardından 'radikal İslamcılarla mücadele' adı altında hazırlanan yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Tasarı gelecek yıl parlamentonun onayına sunulacak.

Son dönemde sık sık ülkenin laik değerlerinin korunmasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu yöndeki çabalarını yansıttığı belirtilen yasa tasarısı evde eğitim ve nefret söylemiyle ilgili kuralları sıkılaştırıyor.

Yasa tasarısı Müslümanları ve İslam'ı hedef aldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Ancak Başbakan Jean Castex yasanın Müslümanları radikallerin etkisinden kurtaracağını öne sürüyor.

Castex, yasanın hiçbir dini özellikle de İslam'ı hedef almadığında ısrar ediyor.

Yasa tasarısında neler var?

"Cumhuriyet değerlerini desteklemeyi" amaçlayan yasa tasarısı internette nefret söylemi ve kötü amaçlı olarak başkalarının kişisel bilgilerini ifşa etmeyle ilgili düzenlemelerin kapsamını genişletiyor.

Bu maddenin Ekim'de sınıfta fikir özgürlüğü konusunu işlerken Muhammed Peygamber karikatürlerini gösteren Samuel Paty adlı 47 yaşındaki öğretmenin başının kesilerek öldürülmesiyle bağlantılı olarak hazırlandığı belirtiliyor.

Cinayetten sonra başlatılan soruşturmada, Paty'nin internette hedef gösterildiği belirtilmişti.

Tasarıda İslami ideolojiyi yaydığı öne sürülen "kaçak" okullar yasaklanırken evde eğitim kuralları yeniden düzenleniyor.

Yasa tasarısı ayrıca çok eşli kişilere oturma izni verilmemesini, kız çocuklarına bekaret testi yapan doktorlara para ya da meslekten men cezası verilmesini öngörüyor.

Müslümanlara ait derneklere finansal şeffaflık konusunda yeni zorunluluklar getiren yasa tasarısı uyarınca, bu kurumlar ancak Fransa'nın değerlerine saygı gösterme taahhüdüyle yardım alabilecek.

Kamu çalışanlarının iş yerlerinde dini kıyafetler giyme yasağı, toplu taşıma, yüzme havuzu ve süpermarket çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Neden şimdi?

Yasa tasarısı birkaç yıldır gündemdeydi. Ancak ülkede son dönemde radikal İslamcıların düzenlediği saldırıların ardından tasarı öne alındı.

Paty'nin öldürülmesi ülkede infial yaratan üç saldırıdan biriydi. Ekim'de Nice kentinde bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetmişti.

Eylül'de de Paris'te iki kişi bıçaklı bir saldırıda ağır yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Macron, saldırıların ardından İslam'ın dünya genelinde "krizde" olduğunu öne sürmüştü. Fransa'da yaklaşık beş milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor. Fransa en fazla Müslüman'ın yaşadığı Avrupa ülkesi.

Türkiye'den ABD'ye tepkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasa tasarısını "açık bir provokasyon" diye nitelemiş ve Macron için "Erdoğan, Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" demişti.

Macron'un İslam'la ilgili sözleri Pakistan, Bangladeş ve Lübnan'da da büyük çaplı gösterilerle protesto edilmişti.

ABD'nin dini özgürlüklerden sorumlu temsilcisi Sam Brownback yasa tasarısını eleştirmiş ve "Baskıcı davranırsanız işler kontrolden çıkabilir" demişti.

Ülkedeki bazı solcu siyasetçiler de yasa tasarısının Müslümanları yaftalayabileceği endişesini dile getirmişlerdi.