Fransa'da PTT'nin Yeni Hizmeti Halk Arasında Polemiğe Neden Oldu

Fransa'da PTT'nin yaşlılar için ülke genelinde başlattığı "Postacının yaşlı ve yalnız kişilerle irtibat" hizmeti, ülkede polemiğe neden oldu.



Fransa posta idaresi devreye koyduğu aylık 19.90 Euro ücret karşılığında, yalnız yaşayan yaşlıların yakınları isterse günlük olarak postacıdan anne veya babasından haber alabilecek.



Fransız toplumunun bir kısmı, dostluk ve samimiyetin devlet kurumu tarafından sosyal bir ilişkinin maddiyata dönüştürülmesini uygun bulmazken, posta idaresi postacının güvenirliği ve her gün aynı sokak ve caddeden geçen kişi olması ve herkesle muhabbeti bulunduğu için posta yönetimi uygun bulduğunu ileri sürüyor.



Posta idaresi örnek olarak Delphine adlı postacı kadının her perşembe günü 91 yaşında yalnız yaşayan bir kadını evinde ziyaret edip sohbet etmesinden yalnız yaşayan kadının memnuniyet duyduğunu belirtiyor. Posta idaresi yalnız ve yaşlı kişiler için başlattığı hizmetle ilgili olarak 40 bin postacıya bu konuda eğitim verildiğini, hala hazırda 76 bin postacının da eğitim görmeye devam ettiğini açıklandı.



Bu konuda eğitim verilmesinin karşılığı olarak idarenin belirli bir ücret ödenilmesini normal karşılıyor. Posta idaresinin bu hizmetini uygun bulmayan kişiler ise, zaten postacının her gün aynı sokak veya caddeden geçtiğini, herkesi tanıdığını belirtip böyle bir şeye gerek olmadığını iddia ederken, Posta idaresi ise eskisi kadar çok kişinin sık mektup almadığı için bazen ayda bir bile postacı tarafından kapısı çalınmayan yaşlı yalnız kişinin olduğunu belirtiyor.



Bugüne kadar Posta idaresinin bu yeni hizmeti için 700 bin kişinin abone olduğu, herkesin bu abone olanların yalnız yaşayan yaşlılardan haberdar olmak isteyen evlatları veya yakınları olduğu tahmin edildiğini, ama işin tam tersi abone olan kişilerin genelde yalnız yaşayan kişiler olduğunu açıklıyor. Çünkü yalnız yaşayan yaşlı kişilerin sohbet edecek hal hatır soracak yüz yüze görüşebilecek kişiye ihtiyaç duyduklarını öne sürüyor posta idaresi. Bu hizmetin içerisinde ayrıca, yalnız yaşayan kişilerin bileklerine takılan bir bilezik sayesinde, kişi ihtiyaç duyduğu ve istediği zaman Sağlık kurumunu haberdar edebilme hizmetinin de bulunduğunu kaydediyor. Fransa Yaşlılar Enstitüsü'nün yaptırdığı bir araştırmaya göre 70 yaşında olan her iki kadından birinin dul olarak yaşadığı, 75 yaşında 6 milyon kişinin de evlerinde yalnız yaşadığı ve hayatını kendi evinde yaşlanmayı düşündüklerini açıklıyor.



Genelde, yalnız yaşayan yaşlı kişilerin, dışarıdan birisinden yardım almak yerine tanıdığı güvendiği mahallesinin postacısını tercih ettiği ve kendilerini bir kenara itilmiş kabul etmek istemediklerini, kimi yalnız yaşayan yaşlı kişinin çocukları veya yakınlarının uzakta çalışmalarından dolayı çoğu zaman yakınlarıyla ilgilenemediği için Posta idaresinin yeni hizmetini beğendiği ileri sürülüyor. - PARİS