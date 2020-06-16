Fransa'da polislerin protestosu sonrası 'boyun kilidi' yasağı kalktı
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BBC

Fransa'da polislerin protestosu sonrası 'boyun kilidi' yasağı kalktı

Fransa'da polislerin zanlıları, arkadan boyunlarına sarılarak gözaltına almaları uygulamasına getirilen yasak kaldırıldı.

Fransa'da polislerin protestosu sonrası 'boyun kilidi' yasağı kalktı
16.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:05

Fransa'da polislerin zanlıları, arkadan boyunlarına sarılarak gözaltına almaları uygulamasına getirilen yasak kaldırıldı. Polisler yasağı protesto etmiş ve bu tekniğin hayatlarını kurtardıklarını söylemişlerdi.

Fransa Emniyet Genel Müdürü Frederic Veaux, yasağın şimdilik kaldırıldığını açıkladı.

Fransız ajansı AFP'nin haberine göre Veaux, "Yeni düzenlemeye dair detayları beklerken, gözaltında 'boyun kilidi' uygulaması, kısıtlı bir şekilde yürürlükte kalmaya devam edecek" dedi.

Veaux, bu hafta toplanacak bir komisyonun bu teknik yerine kullanılabilecek diğer teknikleri de inceleyeceğini ve 1 Eylül'e kadar bir tavsiye kararı açıklayacağını söyledi.

Fransa'da polislere eğitimleri sırasında, zanlıları hareketsiz hale getirerek gözaltına alma tekniği öğretiliyor. Bu teknik kapsamında polisler kollarını arkadan zanlıların boyunlarına sarıyor ya da zanlıları üstüne oturup göğüslerine bastırarak onları etkisiz hale getiriyor. Ülkede bu uygulamaya "boyun kilidi" deniyor.

Siyah hakları aktivistleri ve polis şiddetine karşı mücadele eden örgütler ise bu teknik yüzünden her yıl çok sayıda kişinin öldüğünü söylüyor.

George Floyd'un ölümü sonrası tartışılan uygulama

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta beyaz polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'u nefessiz bırakarak ölümüne neden olması sonrası Fransa'da da protesto gösterileri düzenlendi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, geçen hafta polis sendikalarına gönderdiği mektupta bu tekniği öğretmeye ve uygulamaya son verdiklerini açıkladı.


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Polisler: Bu teknik hayatımızı kurtarıyor

Fransız hükümetinin kararı polislerin tepkisini çekti. Polisler bu tekniğin hayatlarını kurtardığını, hükümetin her gün sokakta karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri anlamadığını söyleyerek kararı protesto etti.

Floyd'un ölümünden sonra, Fransa'da da 2016'da gözaltına alınırken hayatını kaybeden Adama Traore'nin ölüm yıldönümünde protesto gösterileri düzenlendi.

Traore'nin ailesi, bağımsız otopsi raporuna göre ölümün nefessiz kalmaktan kaynaklandığını söylerken, emniyet yetkilileri 24 yaşındaki gencin sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini savunuyor.

Fransa'da Ocak ayında Eyfel Kulesi yakınlarında Cedric Chouviat adlı bir kişi de polis tarafından gözaltına alınırken benzer bir şekilde hayatını kaybetmişti.

BBC

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