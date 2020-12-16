Fransa'da polislerden şiddet itirafı
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Fransa'da polislerden şiddet itirafı

16.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:06
Fransa'da polislerden şiddet itirafı

Fransa'da görev sırasında polis ve jandarmanın görüntülerinin alınmasını yasaklayan genel güvenlik yasa tasarısı tartışılırken, polisler şiddet uyguladıklarını itiraf etti.

Fransa'da görev sırasında polis ve jandarmanın görüntülerinin alınmasını yasaklayan genel güvenlik yasa tasarısı tartışılırken, polisler şiddet uyguladıklarını itiraf etti.

Le Monde gazetesinin özel haberinde tanıklığına yer verilen eski polis 57 yaşındaki Eric Verzele, 1981'de polis olduğunu, sonrasında Cumhuriyet Güvenlik Birliği (CRS) adı verilen çevik kuvvet ekibine katıldığını belirtti.

"CRS olarak, sadece göçmen çadırlarını yıkmakta iyiydik." diyen Verzele, bunu eleştirdiği için kendisiyle alay edildiğini, zayıfları korumak için başladığı mesleğini 2017 yılında bırakmaya karar verdiğini aktardı.

2000'lerin ortasında polis olan Arthur da meslektaşlarının her gün şiddet dolu müdahalelerde bulunduğunu, yine de şiddet ve ırkçı tutumların azınlıkta olduğunu bildirdi.

Sylvie adlı 50 yaşındaki kadın polis ise sert müdahalelerin işlerinin gereği olduğunu, her şey yolundaysa müdahalede bulunmadıklarını savundu. "İnsanlar, her gün tükürülmenin, taşlanmanın, hakaret görmenin ne demek olduğunu bilmiyor." diyen Sylvie, halkla aralarının giderek açıldığı hissettiğini belirtti.

Yaklaşık 30 yıl CRS biriminde görev yapan Bastien ise hem göstericiler hem de güvenlik güçleri tarafında şiddette artış olduğunu dile getirdi. Halkın giderek polise daha az güvendiğini aktaran Bastien, güvenlik yasa tasarısını olumlu karşılasa da çok fazla şey değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

Görüşüne başvurulan polislerin çoğu, 8 aylık polislik eğitiminin çok kısa olduğunu, mesleğe başladığında birçok polisin halen hazır olmadığı eleştirisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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