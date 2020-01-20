Fransa'da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu

20.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:20

Fransa'da bir göstericiyi etkisiz hale getirip kelepçeleyerek darp eden bir polis memurları eylemciden şikayetçi oldu.



Fransa'da "Sarı Yelekliler" eyleminde yaşanan polis şiddeti gündem oldu. Başkent Paris'te 1 yıldan uzun süredir her devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde polis bir eylemciyi darp ederken, diğer 2 polis ise yanında bekledi. Cumartesi günü yaşanan olayda elleri kelepçeli şekilde darp edilip yüzü kanlar içinde kalan göstericinin görüntüleri Fransa'da tepkilere neden oldu.



Eylemcinin şiddet gören başka bir eylemciyi korumaya çalışması üzerine polisin hedefi olduğu öğrenildi. Öğrenci olduğu öğrenilen eylemcinin gözaltındayken doktor kontrolünden geçtiği, vücudunda birçok morluk ve yaraların meydana geldiği ve 4 gün "iş göremezlik" raporu aldığı belirtildi.



Fransa'da eleştiri yağmuruna tutulan söz konusunu memurların dövdükleri eylemci hakkında "polis memuruna şiddet uygulama" sebebiyle şikayetçi olduğu ve eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi.



Polis memurlarının ifadesinde ise eylemcinin söz konusu memurların yüzüne tükürdüğü ve AIDS hastası olduğunu söylediği iddia edildi. Konu ile alakalı polis yönetiminin soruşturma başlattığı bildirilirken şiddete maruz kalan eylemcinin henüz şikayetçi olup olmadığı açıklanmadı. - PARİS

Kaynak: İHA