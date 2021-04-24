Fransa'da polisin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı
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Fransa'da polisin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı

Fransa'da polisin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın Yvelines kentinde polis karakolunda düzenlenen saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın Yvelines kentinde polis karakolunda düzenlenen saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Rambouillet semti karakolunda dün öğleden sonra düzenlenen, bir kadın polisin yaşamını yitirdiği saldırının failinin çevresinden 3 kişi gözaltına alındı.

Saldırı sonrası karakoldaki diğer polisler tarafından vurularak öldürülen saldırganın, 36 yaşında, 2009'da Fransa'ya gelen Tunuslu bir göçmen olduğu biliniyor.

Soruşturmayı üstlenen terörle mücadele savcılığı, saldırgan hakkında daha fazla bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan paylaştığı mesajda, saldırıyı şiddetle kınayarak, "İslamcı terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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