Fransa'da polisi tehdit eden kişi vuruldu
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Fransa'da polisi tehdit eden kişi vuruldu

16.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:46
Fransa'da polisi tehdit eden kişi vuruldu

Fransa'nın başkenti Paris'in Val-d'Oise bölgesinde elindeki bıçakla polisi tehdit eden kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in Val-d'Oise bölgesinde elindeki bıçakla polisi tehdit eden kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Fransız medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, akşam saatlerine doğru Yvelines bölgesinde elinde bıçakla bir kişi tespit edildi. Polisi tehdit eden kişi, kaçtığı Val-d'Oise bölgesinde polisin açtığı ateşle öldürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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