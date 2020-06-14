Fransa'da Polis Şiddetine Karşı 'Gergin' Gösteriler
Amerika'da polis şiddeti altında yaşamını yitiren ve siyahlara yönelik polis şiddetinin sembolü haline gelen George Floyd'un ardından dünyaya yayılan dalga, Fransa'yı etkisi altına almaya devam ediyor.
14.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:47
Amerika'da polis şiddeti altında yaşamını yitiren ve siyahlara yönelik polis şiddetinin sembolü haline gelen George Floyd'un ardından dünyaya yayılan dalga, Fransa'yı etkisi altına almaya devam ediyor
Kaynak: DailyMotion.com