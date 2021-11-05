Fransa'da polis ilkokulda maske zorunluluğunu protesto eden annelere biber gazı sıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da polis ilkokulda maske zorunluluğunu protesto eden annelere biber gazı sıktı

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa'da polis ilkokulda maske zorunluluğunu protesto eden annelere biber gazı sıktı

Fransa'da polis, ilköğretim öğrencilerine getirilen maske zorunluluğunu protesto eden annelere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fransa'da polis, ilköğretim öğrencilerine getirilen maske zorunluluğunu protesto eden annelere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Başkent Paris'te dün, sadece kadınlardan oluşan ve kendilerine "Dişi Kurt Anneler" adını veren göstericiler, öğrencilere getirilen maske takma zorunluluğu dahil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerini protesto etmek için Elysee Sarayı yakınında toplandı.

Aralarında iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşünden (LREM) ihraç edilen milletvekili Martine Wonner'in bulunduğu kadın grup, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek için Elysee Sarayı'nın önüne yürüyünce polis müdahalesiyle karşılaştı.

Polis, göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Çıkan arbedede bazı göstericiler yere düştü, kalabalık "kendinizden utanın" sloganları attı.

Fransa'da Kovid-19 vaka sayılarının son bir haftada yüzde 20 artması üzerine hükümet, 3 Kasım'da 39 bölgede ilkokul öğrencilerine maske takma zorunluluğu kararı almıştı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

 Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis kendini böyle savundu: Gözüm kararmıştı

Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis kendini böyle savundu: Gözüm kararmıştı

 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda protesto! Çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki gösterdiler

Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda protesto! Çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki gösterdiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title