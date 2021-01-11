Fransa'da polis, dur ihtarına uymayan kadın sürücüyü öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fransa'da polis, dur ihtarına uymayan kadın sürücüyü öldürdü

11.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:50
Fransa'da polis, dur ihtarına uymayan kadın sürücüyü öldürdü

Fransa'da polis, dur ihtarına uymayan ve aracını güvenlik güçlerinin üzerine süren kadın sürücüyü silahla ateş ederek öldürdü.

Fransa'da polis, dur ihtarına uymayan ve aracını güvenlik güçlerinin üzerine süren kadın sürücüyü silahla ateş ederek öldürdü.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, pazarı pazartesiye bağlayan gece ülkenin Pyrenees-Atlantiques bölgesinin Bayonne kentinde bir kadın sürücünün, otobüs için ayrılan şeridi kullanması üzerine polisin dur ihtarında bulunduğu belirtildi.

Sürücünün ihtara uymaması üzerine polisin daha sonra başka bir noktada barikat kurarak aracı durdurmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, sürücünün aracını 3 polisin üzerine sürdüğü ve birisini bacağından yaraladığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin kaçan sürücüyü silahla ateş açarak boynundan yaraladığı, kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kadının hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan sabıkalı olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum İlker Başbuğ Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Emre Taşdemir Mustafa Yumlu Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da polis, dur ihtarına uymayan kadın sürücüyü öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 20:00:18. #1.15#
title