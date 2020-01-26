Fransa'da plastik bomba kullanımına kısıtlama

26.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:44

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, polisin, eylemlerde çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan bir plastik bomba türünü kullanmayacağını bildirdi.

Castaner, France 3 kanalına yaptığı açıklamada, polisin gösterilerde "bazı durumlarda kullanmak zorunda kaldığı" "GLI-F4" türü plastik bombayı artık kullanmayacağını duyurdu.

Avukatlar ve insan hakları savunucuları, savaş silahı kategorisinde değerlendirilen GLI-F4'ün göstericilere karşı kullanımının yasaklanmasını istiyordu.

Fransa, Avrupa'da gösterilerde bu tip plastik bomba kullanan tek ülke olarak biliniyor. Gösterilerde, GLI-F4'ün yanı sıra "DMP" türü plastik bomba da çok sayıda kişinin yaralanmasına, elinin kopmasına ve gözünü kaybetmesine neden oldu.

Polis eylemlerde "DMP" türü plastik bombayı kullanmaya devam edecek. Her iki plastik bombada da patlayıcı etki bulunurken, GLI-F4, diğer türden farklı olarak solunum yolları ve işitmeyi de etkiliyor.

Polis, gösterilerde plastik mermi ve gaz bombası da kullanıyor.

Polis şiddeti

Sarı yeleklilerin 17 Kasım 2018'de başlayan gösterileri ve 5 Aralık'tan bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı farklı günlerde yapılan eylemlerde polisin protestoculara ve gazetecilere uyguladığı şiddet tartışma konusu oluyor.

Son 1 yılda düzenlenen gösterilerde, polis müdahalesi sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu, yaklaşık 500 kişi yaralandı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), geçen yıl polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlattı. Paris Savcılığı da 9 Ocak'ta Paris'teki eylemde polisin göstericilere uyguladığı şiddet olaylarına ilişkin 3 soruşturma açtı.

Cumhurbaşkanı Macron, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bazı polislerin kabul edilemez davranışlarda bulunduğunu ancak tüm polislerin eylemcilere şiddet uyguladığını söylemenin doğru olmadığını belirtti.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösterilerde polisin şiddet uygulamadığını savunmuştu.

Paris'te 5 Aralık'ta düzenlenen emeklilik reformu protestolarını takip eden AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın gözüne, Fransız polisinin kullandığı plastik bomba isabet etmişti.

AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir de Paris'te 9 Ocak'taki gösteride, polisin attığı gaz kapsülünün bacağına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Kaynak: AA