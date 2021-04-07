Son dakika! Fransa'da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı
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Son dakika! Fransa'da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Fransa'da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa'da terör örgütü PKK yandaşları, geçtiğimiz pazar günü düzenledikleri gösteri sırasında Türk restoranlarına saldırdı.

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Fransa'da terör örgütü PKK yandaşları, geçtiğimiz pazar günü düzenledikleri gösteri sırasında Türk restoranlarına saldırdı.

Fransa'nın Lyon kentinde terör örgütü PKK yandaşları, geçtiğimiz pazar günü gösteri düzenledi. Türkiye karşıtı ve PKK yanlısı sloganlar atarak yürüyen terör örgütü yandaşları, gösteri sırasında Türk restoranlarına da saldırdı. PKK yandaşları, camları kırarak restoranlarda maddi hasara yol açtı. Saldırıya uğrayan Türk restoranlarından Çiğköftem'in yanındaki vitrinde yer alan PKK yanlısı grafiti dikkat çekti.

Öte yandan, Fransa'dan saldırılar hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

(iHA)

Son dakika! Fransa'da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı
Son dakika! Fransa'da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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