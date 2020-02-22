Fransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltına alındı
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Fransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Gironde ve Chante-Maritime bölgelerinde 6 kişi, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

22.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:32
Fransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltına alındı

'nın Gironde ve Chante-Maritime bölgelerinde 6 kişi, terör örgütü 'ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberlerde Gironde ve Charente-Maritime'de PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle 6 kişi, daha önce açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalananlardan 4'ü hakkında soruşturma açıldığı, 2'sinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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