Fransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltına alındı

22.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:32

Fransa'nın Gironde ve Chante-Maritime bölgelerinde 6 kişi, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberlerde Gironde ve Charente-Maritime'de PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle 6 kişi, daha önce açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalananlardan 4'ü hakkında soruşturma açıldığı, 2'sinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA