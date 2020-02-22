Fransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın Gironde ve Chante-Maritime bölgelerinde 6 kişi, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Fransa'nın Gironde ve Chante-Maritime bölgelerinde 6 kişi, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Fransız basınında yer alan haberlerde Gironde ve Charente-Maritime'de PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle 6 kişi, daha önce açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Yakalananlardan 4'ü hakkında soruşturma açıldığı, 2'sinin serbest bırakıldığı kaydedildi.