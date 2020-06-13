Fransa'da "Perle" nükleer denizaltında yangın çıktı
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Fransa'da "Perle" nükleer denizaltında yangın çıktı

Fransa'nın Toulon şehrindeki askeri üsse demir atan "Perle" nükleer denizaltında yangın çıktı.

Fransa'da
13.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:13

Fransa'nın Toulon şehrindeki askeri üsse demir atan "Perle" nükleer denizaltında yangın çıktı. Ölen ve yaralanan olmazken yangın 14 saatte kontrol altına alındı.

Fransa'nın Toulon şehrinde teknik bakım için Toulon askeri üssünün limanında tersaneye çekilen "Perle" saldırı denizaltısının ön kısmında Cuma sabahı yangın çıktı. 14 saat süren çalışma sonrası sönen yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı ve yangın söndürme çalışmasında yüz civarı itfaiye eri ve 150 kişilik destek ekibinin görev aldığı öğrenildi.

Nükleer sızıntı korkusu

Nükleer yakıtı ve misilleri olan denizaltındaki yangın halkı tedirgin etti. Teknik bakıma alınan denizaltının içerisindeki mühimmat ve nükleer yakıtın kaldırıldığını açıklayan Savunma Bakanlığı nükleer sızıntı riski olmadığını bildirdi.

Öte yandan, Savunma Bakanı Florence Parly'nin de bölgeyi ziyaret ettiği ve nükleer sızıntı olmadığını yinelediği öğrenildi. - PARİS

Kaynak: İHA

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