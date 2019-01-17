Fransa'da Patlama

Fransa'da Patlama

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.

Fransa'da Patlama

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon'un Villeurbanne banliyösünde Claude Bernard Üniversitesinin Doua kampüsünün bir binasının çatısında önce yangın çıktı, ardından 3 gaz şişesi patladı.

Haberlerde, patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et