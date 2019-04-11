Fransa'da Özgürlük Kısıtlayıcı Eylemci Yasası Yayımlandı

Fransa'da özgürlük kısıtlayıcı yönüyle tartışılan eylemci karşıtı yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fransa'da özgürlük kısıtlayıcı yönüyle çok tartışılan eylemci karşıtı yasa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasa kapsamında yüzünü gizleyen eylemciler 1 yıl hapis ve 15 bin euro para cezası ile cezalandırılacak.

Bugün, Macron'un onayı ile eylemci karşıtı yasa resmi olarak ilam edildi. Haftalardır tartışma konusu olan ve özgürlük kısıtlayıcı olmakla eleştirilen yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Önce parlamentodan ardından Anayasa Mahkemesinden geçen yasanın "bazı vatandaşlara eylem yapma yasağı" öngören 3. maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırıldığı öğrenildi.

Yasanın yayımlanması üzerine İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Twitter hesabı üzerinden memnuniyetini dile getirdi. Castaner yasayı "Fransızları güvensizlik ve şiddetten koruyan bir yasa" olarak tabir etti ve aynı zamanda kurumlar ve diğer özgürlükler için de bir kalkan oluşturacağını ifade etti.

Polemiklere neden olan yasanın özgürlük kısıtlayıcı bir kısım maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılsa da birçok tartışılır maddenin bırakıldığı öğrenildi. Yeni yasanın 2. maddesine göre eylemcilerin çanta ve araçlarının aranması mümkün kılınırken, 6. maddesine göre yüzünü saklayan eylemciler 1 yıl hapis, 15 bin euro para cezasına çarptırılabilecek.

Öte yandan yasanın kaynak isimlerinden olan Cumhuriyetçiler (LR) senatörü Bruno Retailleau, Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılan "bazı vatandaşlara eylem yasağı" getiren yasa maddesinin önümüzdeki dönemlerde tekrardan tartışılmasını talep etti. - PARİS

Kaynak: İHA