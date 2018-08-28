Fransa'da Oyunbaz Yunus Nedeniyle Turistlere Yüzme Yasağı

Fransa'nın kuzeybatı kıyılarında dolanan oyunbaz bir şişe burunlu yunus, bölge sahillerinde yüzmenin yasaklanmasına neden oldu.

Zafar ismi verilen yunus, Breton bölgesindeki Brest şehrinin kıyılarında yüzen ve kanolarıyla gezen insanlara karşı o kadar arkadaş canlısıydı ki, yetkililer bu yakınlıktan endişe duymaya başladı.

3 metrelik yunus durmadan denizde yüzenlere yanaşıyor, oyuncu halleriyle çocukları eğlendiriyordu.

Ancak birkaç kişi yunusun bu kadar yakınlaşmasından korktu. Yunusun biraz işi abarttığı da oldu.

Genç kadını burnuyla havaya fırlattı

Fransız Le Telegramme haber sitesine göre yunusun saldırgan bir tavrı yoktu ama en sığ yerlerde bile arkadaş arıyor, sık sık teknelere ve denizde yüzenlere sürünüyordu.

Geçen ay bir ziyaretçi kıyıya geri yüzerken yunus tarafından durduruldu ve bir tekne tarafından kurtarılması gerekti.

Kanosuyla gezen İspanyalı bir turist de yunusun tam başının üstünden sıçrayarak onu endişelendirdiğinden şikayet etti.

Yetkilileri harekete geçiren son olay geçen hafta yaşandı.

Yunus Zafar, genç bir kadını denizde yakalayıp burnuyla havaya attı.

Bunun üzerine Brest Valiliği, yunusun bulunduğu yerlerde yüzülmesi ve denize dalınmasını yasakladı. Yunusa 50 metreden fazla yaklaşmak da yasak oldu.

Karar, bölgede yaşayan uzmanları da ikiye ayırdı. Bir akvaryum uzmanı yunusun istemeden de olsa kuyruğuyla turistlere zarar verebileceğini söylerken, bir avukat ise sınırlamaları abartılı olarak niteledi.