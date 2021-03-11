Fransa'da OVHcloud'un sunucularının bulunduğu tesiste yangın çıktı!
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Fransa'da OVHcloud'un sunucularının bulunduğu tesiste yangın çıktı!

11.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:39
Fransa'da OVHcloud'un sunucularının bulunduğu tesiste yangın çıktı!

Fransız veri merkezi firması OVHcloud'un sunucularının bulunduğu tesiste çıkan büyük yangın, sunucuların büyük bir kısmını kullanılamaz hale getirdi. Veri merkezinde çıkan yangın sonrası Rust sunucuları da zarar gördü.

Fransa'nın Strazburg şehrindeki bulut bilişim şirketi OVHcloud'un tesislerinde çıkan büyük yangın, bazı birimleri tamamen yok ettiğini, bazı birimleri ise geçici olarak kapatmaya zorladığını açıkladı.

WEB SİTELERİ HİZMET SORUNLARI YAŞIYOR!

Yangının getirdiği büyük hasarla beraber OVHcloud bünyesinde hizmet veren binlerce web sitesi şu anda hizmet vermekte sorunlar yaşıyor. Bu talihsiz olaydan en çok etkilenen ise Wordpress eklentileri Imagify ve WP Rocket. Bu iki servis şu anda tamamen kullanım dışında kalmış durumda. Çalışmalar sonucunda yangın söndürülmüş olsa da, soğutma çalışmalarının devam etmesi sebebiyle binaya girişler yapılamıyor ve hasarın boyutu henüz tespit edilebilmiş değil.

OVHcould şirket CEO'su Octave Klaba Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yangın SBG2'yi yok etti. SBG1'in de bir bölümü hasar gördü. İtfaiyeciler yangının SBG3'e yayılmasını engellemeye çalışıyor. SBG4 etkilenmedi" yazdı ve şunları ekledi: "Şu anda tesise giremiyoruz. Bu yüzden SBG1, SBG3 ve SBG4 çalıştırılamıyor."

OVHCLOUD HALKA ARZ İÇİN HAZIRLIKLARINI DUYURMUŞTU

1999 yılında Klaba tarafından kurulan OVHcloud, Fransa'daki 17, dünya genelinde ise 32 veri merkezinden biri. Pazara hakim olan ABD devi Amazon Web Hizmetleri, Google Cloud ve Microsoft Azure ile rekabet eden Avrupa merkezli en büyük bulut tabanlı hizmet sağlayıcısı konumda bulunuyordu.

OVHcloud, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şirketin halka arz için hazırlıklar yaptığını da duyurmuştu.

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