Fransa'da otomobil pazarı 1970'lerden bu yana en düşük seviyesinde
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Fransa'da otomobil pazarı 1970'lerden bu yana en düşük seviyesinde

Fransa'da otomobil pazarı 1970'lerden bu yana en düşük seviyesinde
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Ekonomi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı krizden olumsuz etkilenen Fransız otomobil pazarı, 1970'lerden bu yana en düşük seviyesine indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı krizden olumsuz etkilenen Fransız otomobil pazarı, 1970'lerden bu yana en düşük seviyesine indi.

Fransa Otomobil Platformu (PFA) verilerine göre, ülkede otomotiv pazarının Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 büyümesine karşın otomobil pazarındaki düşüş devam ediyor.

Fransa'da geçen ay trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 15, Ağustos 2019'a göre de yüzde 31,8 düşerek 1970'lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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Fransa'da otomobil pazarı 1970'lerden bu yana en düşük seviyesinde - Haberler Ekonomi
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