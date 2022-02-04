Fransa'da Omicron'a bağlı yasal defin süresi aralığı uzatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da Omicron'a bağlı yasal defin süresi aralığı uzatıldı

AA, Esra Taşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa'da Omicron'a bağlı yasal defin süresi aralığı uzatıldı

Fransa'da Kovid-19 Omicron varyantına bağlı personel eksikliği nedeniyle, defin işlemlerinin yapılması için ailelere tanınan yasal süre artırıldı.

Fransa'da Kovid-19 Omicron varyantına bağlı personel eksikliği nedeniyle, defin işlemlerinin yapılması için ailelere tanınan yasal süre artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Fransa'da defin ve krematoryum işlem süreleri 6 günden 14 güne kadar uzatılabilecek.

Karara, Omicron varyantına bağlı cenaze sektörü personeli arasında Kovid-19 vaka ve temaslı sayısının artması gerekçe olarak gösterildi.

Salgının hızla yayılmasının cenaze hizmetlerinin devamlılığını sağlamada zorluk oluşturması nedeniyle bu karara gidildiğine vurgu yapıldı.

Karar, 3 ay geçerli olacak.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Omicron, Cenaze, Gazete, Fransa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title