Fransa'da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketi aleyhine açılan dava başladı

Fransa'da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketi aleyhine açılan dava başladı

Fransa’da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketi aleyhine açılan dava başladı.Fransız ilaç şirketi Servier’in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan “Mediator” isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava Paris’te bugün başladı.

23.09.2019 14:00
Fransa'da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketi aleyhine açılan dava başladı

Fransız ilaç şirketi Servier'in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan "Mediator" isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava Paris'te bugün başladı.


Davaya müdahil olarak katılanların ve suçlananların çokluğu nedeniyle, düzenlenecek 110 duruşmanın 6 ay sürmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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