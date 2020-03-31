Fransa'da ölü sayısı 3 bini geçti Fransa'da korona virüse bağlı ölümler 3 bini aştı.

Fransa'da korona virüse bağlı ölümler 3 bini aştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa'da her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa'da korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 418 kişi artarak, 3 bin 24'e ulaştı. Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, 24 saat içinde gerçekleşen ölümlerin rekor olduğunu ifade ederken, hayatını kaybedenlerin yüzde 34'ünün 60 yaşından küçük olduğunu vurguladı. Salomon, 21 bin kişinin korona virüs nedeniyle hastanelerde gözetim altında olduğunu bildirirken, 5 bin 102 kişinin yoğun bakımda oluğunu açıkladı.

Fransa'da toplam korona virüs vakası 44 bin 550'ye ulaştı. - PARİS

Kaynak: İHA