Fransa'da ölü sayısı 18 bin 681'e ulaştı Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 761 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 18 bin 681'e ulaştı.

Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 761 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 18 bin 681'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altın alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 761 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 18 bin 681'e ulaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeni ile 761 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 681'e ulaştığını aktardı. Salomon, toplam korona virüs vaka sayısının 147 bin 969'a yükseldiğini dile getirirken, 31 bin 190 kişinin hastanede gözetim altından olduğunu, 6 bin 27 kişinin ise yoğun bakımda yattığını açıkladı.

Öte yandan Salomon, korona virüs hastalığını yenerek, sağlığına kavuşan kişi sayısının 34 bin 420'ye ulaştığını açıklarken, 3 gündür vaka sayısında azalma olduğunu kaydetti. - PARİS

Kaynak: İHA