Fransa'da ölü sayısı 17 bin 920'ye ulaştı Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 753 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 17 bin 920'ye ulaştı.

Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 753 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 17 bin 920'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altın alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 753 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 17 bin 920'ye ulaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeni ile 753 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 920'ye ulaştığını aktardı. Salomon, toplam korona virüs vaka sayısının 165 bin 27'ye yükseldiğini dile getirirken, 31 bin 305 kişinin hastanede gözetim altından olduğunu, 6 bin 248 kişinin ise yoğun bakımda yattığını açıkladı.

Öte yandan Salomon, korona virüs hastalığını yenerek, sağlığına kavuşan kişi sayısının 32 bin 812'ye ulaştığını açıklarken, 2 gündür vaka sayısında azalma olduğunu kaydetti. - PARİS

Kaynak: İHA