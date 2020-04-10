Fransa'da ölü sayısı 13 bin 197'ye ulaştı
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Fransa'da ölü sayısı 13 bin 197'ye ulaştı

Fransa'da korona virüsü nedeni ile son 24 saatte hastanelerde 554 kişinin, bakım evlerinde ise 433 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 13 bin 197'ye ulaştı.

10.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:25
Fransa'da ölü sayısı 13 bin 197'ye ulaştı

Fransa'da korona virüsü nedeni ile son 24 saatte hastanelerde 554 kişinin, bakım evlerinde ise 433 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 13 bin 197'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeni ile Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada son 24 saatte korona virüs salgını nedeni ile hastanelerde 554 kişinin, bakım evlerinde ise 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 197'ye ulaştığını açıkladı.

Fransa'da toplam korona virüs vaka sayısı 124 bin 869'a yükselirken, hastanelerde tedavi altında bulunan 31 bin 267 kişi bulunuyor. Öte yandan 7 bin 4 kişi yoğun bakımda yatarken, 24 bin 932 hasta ise sağlığına kavuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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