Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı
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Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı

06.03.2021 23:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:57
Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı

Fransa'da eğitim kurumlarında öğrencilerin cinsel tacize uğradığı iddiaları ülkeyi karıştırdı, öğrenciler başkent Paris de dahil birkaç kentte sokaklara dökülerek skandallara sessiz kaldığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Fransa'da eğitim kurumlarında öğrencilerin cinsel tacize uğradığı iddiaları ülkeyi karıştırdı, öğrenciler başkent Paris de dahil birkaç kentte sokaklara dökülerek skandallara sessiz kaldığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Fransa'da Toulouse kentinde bulunan ve ülkenin önemli eğitim kurumlarından biri olan Sciences Po öğrencilerinden Juliette, 2. sınıftayken cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Juliette'nin ardından benzer cinsel saldırı iddialarının art arda ortaya çıkmasıyla patlak veren skandallar ülkeyi karıştırdı. Öğrenciler başta başkent Paris olmak üzere birkaç farklı kentte sokaklara dökülerek skandallara sessiz kaldığı gerekçesiyle hükümeti ve okul yönetimini protesto etti.

Feminist muhalif Anna Toumazou tarafından sosyal medyada başlatılan kampanyaya çok sayıda öğrenci destek vermişti. Öğrencilerin yaşadıkları cinsel taciz olaylarını kamuoyu ile paylaşması üzerine Paris, Strasbourg, Toulouse, Lyon, Tours ve Bordeaux kentlerindeki okullara yönelik soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Okulların yönetim kurulları ve İçişleri Bakanlığı'nın işi ağırdan aldığını iddia eden öğrenciler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in istifasını istedi.

Macron'un gayri resmi danışmanlarından Alain Duhamel, ikiz çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine bütün görevlerinden istifa etmişti. Duhamel hakkında soruşturma devam ederken, 2013 yılından bu yana Sciences-Po'nun direktörü olarak görev yapan Frederic Mion, Duhamel hakkında hiçbir işlem yapmayıp iddiaları örtbas ettiği gerekçesi ile yapılan baskılar sonucu istifa etti. - PARİS

Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı
Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı
Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı
Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı
Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı
Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı
Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı
Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı
Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı
Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı
Fransa'da okullarda cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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