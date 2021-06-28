Fransa'da ökse ile kuş avlamak yasaklandı
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Fransa'da ökse ile kuş avlamak yasaklandı

Fransa'da ökse ile kuş avlamak yasaklandı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Danıştay, ökse ile kuş yakalamayı hukuka aykırı bularak yasakladı.

Fransa'da Danıştay, ökse ile kuş yakalamayı hukuka aykırı bularak yasakladı.

Danıştayın internet sitesindeki açıklamaya göre, hayvan hakları derneklerinin "ökse ile kuş yakalamanın" yasaklanması, av federasyonlarının ise ökse ile kuş yakalamanın sürdürülmesi talebiyle yaptıkları başvuru değerlendirildi ve bu teknikle kuş yakalamaya artık izin verilmeyecek.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği Adalet Divanının (CJEU) görüşüne başvuran Fransa Danıştayı, AB yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle ülkenin güneydoğusundaki 5 ilde bazı kuşların ökse otuyla avlanmasına izin veren Fransız yasal düzenlemesini iptal etti.

Danıştay, ökse otuyla avlanmanın "geleneksel bir yöntem" olmasının kuşlara verdiği zararı meşrulaştırmayacağını vurguladı.

Dünyanın birçok ülkesinde yasak olan ökse otuyla kuş yakalamaya, Fransa'nın güneydoğusundaki 5 vilayette yakalanacak kuş sayısına azami bir sınır konularak geleneksel bir yöntem olarak izin veriliyordu.

Fransa hükümeti, Danıştaya 2019'da yapılan başvuru sonrası 2020-2021 av sezonunda ökse otuyla kuş yakalama iznini askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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