Fransa'da Ohal'i 6'ncı Kez Uzatıldı

Fransa'da OHAL uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Fransa'da Ohal'i 6'ncı Kez Uzatıldı

Fransa'da OHAL uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Dunya.com