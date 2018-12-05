Fransa'da Öğrenciler Protesto Gösterilerinde Okulun Bir Bölümünü Ateşe Verdi

Fransa'da Öğrenciler Protesto Gösterilerinde Okulun Bir Bölümünü Ateşe Verdi

Fransa'nın Blagnac kentindeki 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında hükümetin eğitim reformlarını protesto ettiklerini belirten lise öğrencileri, Saint-Exupéry lise binasının griş kısmını ateşe verdi.

Fransa'da Öğrenciler Protesto Gösterilerinde Okulun Bir Bölümünü Ateşe Verdi

Fransa'nın Blagnac kentindeki 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında hükümetin eğitim reformlarını protesto ettiklerini belirten lise öğrencileri, Saint-Exupéry lise binasının griş kısmını ateşe verdi. Bölüm alevli şekilde yanarken, öğrencilerin yangını izledikleri görüldü. O anlar ise yine öğrenciler tarafından kaydedildi.

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