Fransa'da Öğrenciler Protesto Gösterilerinde Okulun Bir Bölümünü Ateşe Verdi

Fransa'nın Blagnac kentindeki 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında hükümetin eğitim reformlarını protesto ettiklerini belirten lise öğrencileri, Saint-Exupéry lise binasının griş kısmını ateşe verdi. Bölüm alevli şekilde yanarken, öğrencilerin yangını izledikleri görüldü. O anlar ise yine öğrenciler tarafından kaydedildi.