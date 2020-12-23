Fransa'da öfkeli koca dehşet saçtı: 3 ölü
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Fransa'da öfkeli koca dehşet saçtı: 3 ölü

23.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:37
Fransa'da öfkeli koca dehşet saçtı: 3 ölü

Fransa'da aile içi şiddet olayına müdahale etmek için olay yerine gelen jandarmaya, öfkeli koca tarafından ateş açıldı.

Fransa'da aile içi şiddet olayına müdahale etmek için olay yerine gelen jandarmaya, öfkeli koca tarafından ateş açıldı. Jandarmalardan 3'ü hayatını kaybederken, 1 jandarma da yaralandı.

Fransa'nın merkezinde bulunan Puy-de-Dome bölgesinin Saint-Just kentinde, gece yarısı yaşanan bir aile içi şiddet olayı katliama dönüştü. Yapılan ihbar üzerine bir aile içi şiddet olayına müdahale etmek için eve gelen jandarma ekibi, öfkeli kocanın saldırısına uğradı. Eşine şiddet uygulayan 48 yaşındaki adam, müdahale için gelen 4 jandarmaya ateş açtı. Olay sonucu 3 jandarma hayatını kaybederken, diğer jandarma da yaralandı. Yaralanan jandarma, Ambert hastanesine kaldırıldı. Şiddet mağduru kadın hayatını kurtarmak için çatıya çıkarken, saldırgan koca evi ateşe verdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şiddet mağduru kadının kurtulduğu kaydedildi. Tüm aramalara rağmen saldırganın bulunamadığı bildirildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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