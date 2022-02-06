Fransa'da nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı

AA, Esra Taşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa'da nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı

Fransa'nın güneyindeki Cruas-Meysse nükleer santralinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Fransa'nın güneyindeki Cruas-Meysse nükleer santralinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

France Bleu'nün haberine göre, devlete ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF'nin Cruas-Meysse'de bulunan nükleer santralinde, makine odasının havalandırma kanalında ısınma nedeniyle yangın alarmı çalıştı.

Nükleer santrale sevk edilen 3 itfaiye ekibi ve EDF ekipleri, çıkan yangını 1 buçuk saat içinde kontrol altına aldı.

EDF yetkilileri, ilk incelemelere göre reaktörün havalandırma kanalının eriyerek duman çıkmasına neden olduğunu, kanalın değiştirilmesi gerektiğini ancak bunun elektrik üretimini etkilemeyeceğini aktardı.

Yangının çıktığı bölümün dahil olduğu 1 numaralı reaktörün ulusal elektrik ağına bağlı olduğunu ve normal şekilde işlediğini kaydeden yetkililer, diğer reaktörlerin olaydan etkilenmediğini belirtti.

AA / Esra Taşkın - Güncel

France Bleu, Nükleer, Yangın, Fransa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title