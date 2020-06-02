Fransa'da normal hayata dönüşün ikinci aşaması bugün başladı
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Fransa'da normal hayata dönüşün ikinci aşaması bugün başladı

Korona virüs salgınında normalleşme adımlarını tek tek atan Fransa, bugün itibari ile ikinci aşamaya geçti.

Fransa'da normal hayata dönüşün ikinci aşaması bugün başladı
02.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:05

Korona virüs salgınında normalleşme adımlarını tek tek atan Fransa, bugün itibari ile ikinci aşamaya geçti.

Korona virüs salgını kapsamında çeşitli önlemler alan Fransa, vaka sayılarındaki düşüle birlikte kontrollü olarak normal hayata dönüyor. Fransa, bugün itibariyle normalleşme sürecinin ikinci aşamasına geçti. Normal yaşama dönüşün ilk aşaması olan 11 Mayıs'tan beri uygulanan 100 km sınırlandırılmasına bugün son verilmesiyle, Fransızlar artık izin almadan ülke içerisinde yolculuk yapabilecek.

Covid-19 Salgınıyla mücadele çerçevesinde kapalı olan restoran, bar, kafeler de kapılarını açtı. Yeşil bölgelerde bulunan bu mekanlar 10 kişiden fazla olmamak kaydıyla içeriye müşteri alabilecek. Paris'in de içinde bulunduğu turuncu bölgedeki müşteriler sadece teraslarda kabul edilecek. Kafe içerisinde de terasta da masalar arasında en az bir metrelik mesafe bırakılacak.

Paris'te bulunan restoranlar, bar ve kafeler imzalayacakları bir şartname karşılığında teraslarını büyütebilecekler. Bu şartname çerçevesinde müzik çalmak, gürültü yapmak yasaklanırken mekanlar en geç yerel saat 22.00'de mekanlar kapılarını kapatacak.

LOUVRE MÜZESİ TEMMUZ'DA AÇILACAK

Bazı müzeler ve tarihi mekanlar açılırken. Louvre, Le Grand Palais gibi müzeler ile Chateau de Fontainebleau gibi büyük çapta kalabalıkların toplandığı mekanların açılışı Temmuz ayına bırakıldı. Yeşil bölgelerde bulunan tiyatro, sirk, konser salonları, gösteri salonları açıldı. Turuncu bölgede bulunanlar ise 22 haziran gününe kadar kapalı tutulacak. Ülke genelindeki tüm sinema salonları da 22 Haziran tarihinden önce açılmayacak.

Ülke genelinde park, bahçe ve plajlar halka açılırken turuncu bölgelerde bulunan parklarda maske kullanımı tavsiye ediliyor. Yine bu bölgelerde park ve bahçelerde insanların 10 kişiden fazla bir arada toplanması yasak. Yeşil bölgelerde bulunan lunapark, eğlence ve oyun parkları 5 bin kişi geçmemek kaydıyla hizmete açıldı. Turuncu bölgelerde ise parklar, eğlence ve oyun parklarının açılışı ise 22 Haziran sonrasına bırakıldı. Dünyaca ünlü eğlence Merkezi Paris'teki Disneyland ise kapalı kalmaya devam edecek.

TRENLER 24 HAZİRAN'DAN İTİBAREN YÜZDE 100 KAPASİTEYE ULAŞACAK

Yeşil bölgelerde tüm okullar açılırken turuncu bölgelerde ortaokulların son iki sınıfları ile liseler henüz açılmadı. Şehirler arası yolcu taşıyan tren ve hızlı trenlerde uygulanan 2 koltuktan biri boş bırakılacak. Trenler 24 Haziran'dan itibaren yüzde 100 kapasiteyle yolcu taşıyabilecek.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU İSE DEVAM EDİYOR

Tüm ülkedeki toplu ulaşım araçlarında maske taşıma zorunlu. Paris'te belli saatlerde toplu taşıma araçlarıyla seyahat edenler işverenlerden alınan yolculuk belgesi bulundurma mecburiyeti bulunuyor. Yüzme havuzu, jimnastik kulüpleri, spor salonları yeşil bölgelerde 2 Haziran itibariyle açılabilecek. Turuncu bölgelerde ise bu yerler ancak 22 Haziran'dan sonra hizmete girecek.

Yine kolektif sporlar tüm ülkede 22 Haziran tarihine kadar yasaklanırken, profesyonel sporcular bugünden itibaren antrenmanlarına başlayabilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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