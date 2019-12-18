Fransa'da Noel öncesi grevleri sonlandırmak için hükümet ve sendikalar arasında pazarlık kızıştı

18.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:42

Fransa'da hükümet, emeklilik reformuna karşı başlatılan grevleri sonlandırmak için Noel tatili öncesi bugün önemli bir görüşme maratonu gerçekleştirecek.



Başbakan Edouard Philippe, grevleri sonlandırma adına bugün makamında ülkenin önde gelen sendika liderleriyle ayrı ayrı görüşmelerde bulunacak. Başbakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifa eden Jean –Paul Delevoye'nin yerine atadığı yeni emeklilik reformu temsilcisi Laurent Pietraszewski ile ilk görüşmesini yapacak. Euronews.com'da Görüntüle