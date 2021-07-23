Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı yasalaştı
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Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı yasalaştı

Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı yasalaştı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" adlı tasarı, Ulusal Meclis'teki nihai oturumda oylanarak yasalaştı.

Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" adlı tasarı, Ulusal Meclis'teki nihai oturumda oylanarak yasalaştı.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından, parlamentonun söz konusu yasa tasarısını kabul ettiğini açıkladı.

Darmanin, "Kendimize Cumhuriyetin değerlerini sorgulamak için dini öne sürenlerle mücadele için araçlar sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Senatonun salı günü yaptığı oturumda reddettiği tasarı, yasalar konusunda son söze sahip Ulusal Meclis'te oylandı. Tasarı, 19'a karşı 49 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Sağ partiler yasayı "İslamcıların üzerine yeterince gitmediği", sol partiler ise "Anayasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle Anayasa Konseyine taşıyacaklarını duyurdu.

Yasanın içeriği

Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Fransa, Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler adını taşıyan yasa ile Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yasa, ev okulu uygulamasını, ailelerin beyanını yeterli bulan sistemden yetkililerin izin verdiği sisteme taşırken kamu görevlilerinin "dini açıdan tarafsızlıklarını" sağlama konusunda önlemler içeriyor.

Yasada ayrıca internette işlenen nefret suçlarını cezalandıran, kamu görevlileri ve öğretmenleri korumayı amaçlayan maddeler ile mekanların finansmanlarının "daha şeffaf" yönetimine ilaveten bekaret sertifikası, çok eşlilik ve zorla evliliklerle mücadeleye ilişkin unsurlar yer alıyor.

Fransa, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor

Fransa, yasayla Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Yasa tasarısı açıklandığından bu yana ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar, kundaklama olayları dahil artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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