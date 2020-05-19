Fransa'da Müslümanlardan ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ve gıda yardımı Fransa'nın Saint-Etienne kentinde Müslüman dernekler, ramazanda ihtiyaç sahiplerine her gün iftar yemeği veriyor ve gıda yardımı yapıyor.

Fransa'nın Saint-Etienne kentinde Müslüman dernekler, ramazanda ihtiyaç sahiplerine her gün iftar yemeği veriyor ve gıda yardımı yapıyor.

Saint-Etienne Türk Kültürü Derneği (ACTS) yetkilisi Teoman Tüzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte faaliyet gösteren ve Arapların kurduğu yardımlaşma derneği Firdevs ile yardıma ihtiyacı olan kişileri tespit ettiklerini söyledi.

Her gün 400 kişiye iftar yemeği verdiklerini ifade eden Tüzan, günde 30-40 ailenin de gıda, temizlik malzemeleri, çocuk bezi gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve şimdiye kadar 1500 aileye yardım yaptıklarını belirtti. Tüzan, bir aileye maske ve dezenfektan jel de verdiklerini aktardı.

İhtiyaç sahibi Fransızlara da yardım yaptıklarını kaydeden Tüzan, hayırsever Türklerin de kendisini aradığını ve birçok ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Tüzan, ihtiyaç sahiplerinin bu yardımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. "Halkımızın yapmış olduğu hayırlara hizmet ediyoruz." ifadesini kullanan Tüzan, bu yardımların ve iftar yemeklerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için 50 kadar gönüllünün çalıştığını bildirdi.

Tüzan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalıştığı Fransız şirketin faaliyetlerine ara verdiğini ve bu nedenle kendisinin işe gitmediğini anlatarak, "11 Mayıs'ta şirket tekrar açıldı. Bu tarihte işe gidersem yardımları nasıl yapacağımı kara kara düşünüyordum. Sonra iş yerinden bir mesaj geldi ve işe ramazan ayından sonra başlayacağımı öğrendim. Ramazan ayı olduğu için ve fiziki olarak yorucu bir işte çalıştığımız için müdürüm bana 2 hafta izin verdi." dedi.

İhtiyaç sahiplerine yardım yapmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Tüzan, önceliklerinin yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA