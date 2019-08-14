Fransa'da Müslümanlar kurban ibadetini nasıl yerine getiriyor?

14.08.2019 21:18

Türkiye'de Kurban Bayramı için belediyeler tarafından hazırlanan özel kesim alanları Fransa'daki Müslümanların da gündeminde. Zira Fransa'da hijyen gerekçesiyle belirli mezbahalar dışında kurban kestirmek yasak. Peki nüfusları 6 milyonu bulan Müslümanlar kurban ibadetini nasıl yerine getiriyor?