Fransa'da Müslüman kadınlarla dayanışma için burkiniyle havuza girmeye tepki: 'Gelin çıplak yüzelim'

Fransa'nın Grenoble kentinde Müslüman kadınlarla dayanışma amaçlı 23 Haziran'da yapılan burkiniyle yüzme etkinliğine karşı bir grup Fransız, çıplak yüzme çağrısı yaptı. Facebook sayfası üzerinden yapılan davette, "Radikal İslam'a karşı çıplak yüzelim" ifadeleri kullanıldı.

Çıplak yüzme etkinliği sayfasında, "İslamcılar Grenoble'daki havuzlara burkini ile girmek istiyor. Grenoble Belediyesi'nin 'bekleyelim ve görelim' tavrı bizi endişelendiriyor. Anayasadaki vatandaşlık haklarımıza dayanarak çevreci ve laik bir eylemle, 30 Haziran Pazar günü cumhuriyetin değerlerine saygılı herkesi çıplak yüzmeye davet ediyoruz." mesajı paylaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle