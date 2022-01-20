Fransa'da Meclis Uygur Türklerine yönelik şiddeti soykırım olarak nitelendiren karar aldı

Fransa'da Ulusal Meclis, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik "sistematik şiddeti" soykırım olarak nitelendiren kararı onayladı.

Meclis'te yapılan oylamada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik "sistematik şiddeti" ve "insanlığa karşı işlediği suçu" soykırım olarak nitelendiren karar, 1 "hayır" oyuna karşı 169 "evet" oyuyla kabul edildi. 5 milletvekili ise çekimser kaldı.

Kararda, Fransız hükümetinden bunu soykırım olarak tanıması istendi.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekilleri bu kararı destekledi.