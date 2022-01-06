Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı - Haberler
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Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı

Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da tartışmalara neden olan Kovid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısı, ilk oylamada kabul edildi.

Fransa'da tartışmalara neden olan Kovid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısı, ilk oylamada kabul edildi.

Ulusal Mecliste yapılan oylamada tasarı 93'e karşı 214 "evet" oyuyla onaylandı. 27 milletvekili ise çekimser kaldı.

Gelecek haftanın başında Senatoda oylandıktan sonra tekrar Meclise gelecek olan tasarının bir kez daha onaylandıktan sonra yasalaşması bekleniyor.

Kovid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak. Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü dozun yaptırılması gerekecek.

Bu tasarıya ilişkin görüşmeler iki kez durdurulmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 aşısını yaptırmayanlara ilişkin açıklaması, Meclis'te tartışmalara neden olmuştu.

Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını belirtmişti.

Yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaşan Macron, "(Kovid-19) Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet, tasarının 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını hedefliyor.

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AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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