Fransa'da Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka artışı
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Fransa'da Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka artışı

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 897 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 242 bin 899'a yükseldi.

Fransa'da Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka artışı
23.08.2020 21:53 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:09

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 897 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 242 bin 899'a yükseldi. Ülkede Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Fransa'da korona virüs salgını etkisini yeniden arttırmaya başlaması ile günlük vaka sayısı 5 bine yaklaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 897 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 242 bin 899'a yükseldiği duyuruldu. Bakanlık, son 24 saatte korona virüs nedeni ile 1 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 513'e ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, 383'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 709 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Oliver Veran ise erken saatlerde yaptığı açıklamasında, ülkedeki durumun riskli olduğunu dile getirmiş, vakaların 20 ile 40 yaş arasında artışa geçtiğini açıklamıştı.

Öte yandan Fransa'da Mayıs ayında sona eren 2 aylık karantinanın ardından bugün en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti. - PARİS

Kaynak: İHA

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