Fransa'da mahkeme, lise öğrencilerine yönelik "ayrımcı kimlik kontrolü" nedeniyle devleti tazminata mahkum etti
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Fransa'da mahkeme, lise öğrencilerine yönelik "ayrımcı kimlik kontrolü" nedeniyle devleti tazminata mahkum etti

Fransa'da mahkeme, lise öğrencilerine yönelik 'ayrımcı kimlik kontrolü' nedeniyle devleti tazminata mahkum etti
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da mahkeme, polisin 2017'de kendilerine "ayrımcı kimlik kontrolü" yaptığı gerekçesiyle devleti dava eden 3 lise öğrencisini haklı buldu.

Fransa'da mahkeme, polisin 2017'de kendilerine "ayrımcı kimlik kontrolü" yaptığı gerekçesiyle devleti dava eden 3 lise öğrencisini haklı buldu.

Paris Temyiz Mahkemesi, Epinay-sur-Seine bölgesinden İlyas Haddaji, Mamadou Camara ve Zakaria Hadji Mmadi adlı 3 lise öğrencisinin Brüksel'den dönüş sırasında Paris'teki Kuzey Garı'nda polis memurları tarafından sınıf arkadaşları ve yoldan geçenlerin gözü önünde kökenleri nedeniyle "ayrımcı kimlik kontrolüne" maruz bırakıldığına hükmetti.

Hükme ilişkin açıklamada yargıçlar, polisin cinsiyet ve fiziksel özellikleri, özellikle kökenleri nedeniyle yaptığı bu kimlik kontrolünün ayrımcılık teşkil ettiği ve devlet açısından ağır suistimal oluşturduğunu belirtti.

Mahkeme, devletin her bir gence 1500'er avro manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Davanın ilk görüldüğü mahkeme Paris Adalet Mahkemesi, sınıftan çok sayıda azınlık olduğu gerekçesiyle kimlik kontrolünün ayrımcı olmadığına hükmetmiş, öğrenciler davayı temyize taşımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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