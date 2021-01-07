Fransa'da mahkeme eski ETA lideri Ternera'nın İspanya'ya iadesine karar verdi
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Fransa'da mahkeme eski ETA lideri Ternera'nın İspanya'ya iadesine karar verdi

07.01.2021 03:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 04:00
Fransa'da mahkeme eski ETA lideri Ternera'nın İspanya'ya iadesine karar verdi

Fransa'da mahkeme, ayrılıkçı Bask örgütü ETA'nın "Josu Ternera" adıyla tanınan eski lideri Jose Antonio Urrutikoetxea'nın İspanya'ya teslim edilmesine karar verdi.

Fransa'da mahkeme, ayrılıkçı Bask örgütü ETA'nın "Josu Ternera" adıyla tanınan eski lideri Jose Antonio Urrutikoetxea'nın İspanya'ya teslim edilmesine karar verdi.

Paris Temyiz Mahkemesi, başkent Paris'te elektronik kelepçeli olarak ev hapsinde tutulan Ternera'nın, İspanya'nın talebi üzerine ülkeden gönderilmesine onay verdi.

Yargı kaynakları, Ternera'nın iade talebinin lastik devi Michelin yöneticisi Luis Hergueta'nın 1980 yılında öldürülmesi olayıyla ilgili yapıldığını belirtti.

Avukatları Ternera'nın İspanya'ya gönderilmesinin durdurulması için Yargıtay'a itiraz edecek.

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve Mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyuran terör örgütü ETA'nın siyasi lideri olarak da bilinen Jose Antonio Urrutikoetxea, İspanyol ve Fransız polisinin birlikte düzenlediği operasyonla Mayıs 2019'da Fransız Alpleri'ndeki Sallanches adlı bir yerleşim yerinde yakalanmıştı.

ETA'nın 1987 yılında Zaragoza kentindeki jandarma karakoluna düzenlenen terör saldırısını hazırlayanlar arasında olmakla suçlanan Josu Ternera, bu saldırıyla ilgili olarak sanık sıfatıyla ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağrıldıktan sonra kaçmıştı.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1958 yılında kurulan ve 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu olan ETA, Ekim 2011'de silahlı tüm eylemlerini bıraktığını açıklamış ve ardından yürütülen süreç sonunda 3 Mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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